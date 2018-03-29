Лавров и де Мистура обсудят налаживание работы конституционной комиссии САР

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит в четверг на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой налаживание работы конституционной комиссии САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что стороны также обсудят дату, формат и состав участников нового раунда межсирийских переговоров в Женеве.
В Сочи 30 января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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