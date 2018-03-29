Лавров и де Мистура обсудят налаживание работы конституционной комиссии САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и со спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистурой. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и со спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистурой. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит в четверг на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой налаживание работы конституционной комиссии САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со специальным посланником генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры по обсуждению всего комплекса вопросов восстановления мира и стаьбильности в Сирии, в том числе вопроса налаживания работы конституционного комитета в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога 30 января текущего года", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что стороны также обсудят дату, формат и состав участников нового раунда межсирийских переговоров в Женеве.

В Сочи 30 января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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