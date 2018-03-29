В МИД обеспокоены планами США по усилению военного присутствия в Сирии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москву тревожат планы Вашингтона закрепить военное присутствие в Сирии, в Эт-Танф, где расположена военная база Соединенных Штатов, прибывает тяжелая военная техника, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-прежнему тревожат сообщения о том, что США и их союзники закрепляют свое незаконное военное присутствие на территории суверенной Сирии. В частности, в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника", — сказала Захарова.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.

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