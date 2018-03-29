В МИД заявили о завершении контртеррористической операции в Восточной Гуте

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Восточной Гуте в Сирии завершается, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Завершается контртеррористическая операция в Восточной Гуте", — сказала она.

По словам Захаровой, под контролем бандформирований остается лишь город Дума, значительная часть мирного населения которого смогла выйти по гуманитарному коридору.

Так, ранее в этот же день стало известно, что с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 135 тысяч человек. При этом из Думы за последние сутки вышли более 1,6 тысячи мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход почти 27,5 тысячи человек.

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