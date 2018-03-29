В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 9 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четырнадцать случаев стрельбы в провинции: Латакия — четыре, Дамаск — четыре, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции: Идлиб — один, Алеппо — один", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций — 1778. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2500 тонн. По линии ООН проведен один гуманитарный конвой в Эт-Тайиба провинции Деръа, в составе 19 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза — 123 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 135 жителям.

Сообщается, что в течение суток течение суток подписано двадцать восемь соглашений с населенными пунктами: Хаваедж, Джиф, Шмейтыя, Аяш, Эд-Дахлаб, Хрейта, Дибан, Ракка, Эль-Хрейзе, Эль-Махмудия, Эль-Ксерия, Сабха, Джис, Джайдед-Агейдад, Шхиль, Дашан, Аттрейф, Гариба-Шаркия, Ркэп, Эль-Ксер, Бусарая, Бар-Эш-Шам, Хаваедж, Таеб-Эль-Фаль, Эль-Айс, Адель, Эль-Фейден провинции Дейр-Эз-Зор, Мембидж провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2482. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.