Из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам вышли более 135 тысяч человек

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Выход более 135 тысяч человек из Восточной Гуты в Сирии был организован с начала действия гуманитарных пауз, сообщает Минобороны РФ.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 135 тыс человек", — говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил".

Отмечается, что по предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению продолжает выходить мирное население.

Также по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули более 1,6 тысячи мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход почти 27,5 тысячи человек.

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