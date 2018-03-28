Совбез Турции потребовал срочного вывода сил сирийских курдов из Манбиджа

АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа, при невыполнение этого требования Анкара может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.

Заседание Совбеза Турции прошло в среду под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Необходимо незамедлительно удалить террористов из Манбиджа, иначе Турция не откажется от использования инициатив, какие она реализовывала в других регионах Сирии", — говорится в письменном заявлении, распространенном по итогам заседания турецкого Совбеза.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в июне 2016 года.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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