Жители сирийской Думы вышли на улицы, чтобы призвать боевиков к примирению

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мирные жители сирийского города Дума вышли на улицы и призвали группировку "Джейш аль-Ислам"* к сотрудничеству с властями Сирии, передает новостной портал Al-Masdar News со ссылкой на источник.

От боевиков требуют принять договоренности о примирении и эвакуации, "чтобы избавить город от последствий наземной операции правительственных сил". Отмечается, что Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте.

"Протестующие обвиняют лидеров группировки, поддерживаемой Саудовской Аравией, в преследовании корыстных интересов и действиях, совершаемых под диктовку Эр-Рияда. Этим они ставят под удар жизни тысяч мирных жителей, находящихся в осажденном городе", — отмечается в сообщении.

Издание также подчеркивает, что боевикам предоставлено достаточно времени для принятия условий соглашения.

Ранее сообщалось, что с территории Восточной Гуты за время действия гуманитарных пауз вывели более 128 тысяч мирных жителей и не менее 10 тысяч членов вооруженных группировок.

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислава Гаджимагомедова, многие боевики в Думе поддерживают контакт с Центром примирения и в ближайшее время будут готовы сложить оружие.

*Запрещенные в России террористические организации

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