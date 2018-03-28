В Восточной Гуте при досмотре боевиков изъяли 15 поясов смертников

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. При досмотре боевиков в Восточной Гуте в Сирии у них были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников, сообщает Минобороны России.

В МО РФ сообщили, что во вторник по гуманитарному коридору из Восточной Гуты на автобусах вывезли 6,4 тысячи боевиков и членов их семей. Подчеркивается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат", — говорится в сообщении.

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