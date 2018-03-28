Во вторник из Восточной Гуты вывезли более шести тысяч боевиков

ВО ВТОРНИК ПО ГУМАНИТАРНОМУ КОРИДОРУ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ НА АВТОБУСАХ ВЫВЕЗЛИ 6,4 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ – МИНОБОРОНЫ РФ