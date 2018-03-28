В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинции: Латакия — шесть, Дамаск — четыре, Алеппо — два, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1778. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2500 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 156 жителям.

Сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2454. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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