Более 600 беженцев вернулись в свои дома в Дейр-эз-Зоре за прошедшие сутки

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 600 человек за сутки вернулись в свои дома в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 150 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 607 человек", — сказал он.

Евтушенко напомнил, что по гуманитарному коридору "Арбил" четвертый день продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей. "Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6 749 человек", — сказал он.

Представитель центра подчеркнул, что "всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 13 190 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб".

"Всего с 28 февраля через коридор анклав покинуло 25 755 человек. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии центра по примирению было выведено 121 729 человек", — сказал Евтушенко.

Кроме того, центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. "Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", — отметил Евтушенко.

Оказана гуманитарная помощь жителям города Алеппо. Людям выдана одна тонна свежего хлеба. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям, добавил представитель центра.

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