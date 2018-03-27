Небензя: только Россия выполняет резолюцию СБ ООН о помощи Сирии

ООН, 27 мар — РИА Новости. Россия, по факту, является единственной страной, предпринимающей конкретные усилия по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2401 по оказанию гуманитарной помощи Сирии и эвакуации мирных жителей из осажденной Восточной Гуты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В ряде районов Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка. Россия предпринимает активные меры по ее нормализации, в том числе, в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности. Да, может быть, это кому-то не нравится, но мы, по факту, единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401", — сказал Небензя на заседании СБ ООН во вторник.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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