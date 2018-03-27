ООН хочет направить оценочную миссию в сирийскую Ракку на следующей неделе

ООН, 27 мар — РИА Новости. ООН планирует направить оценочную миссию в сирийскую Ракку на следующей неделе, заявил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"ООН и партнеры готовят миссию по оценке гуманитарной ситуации, которая, скорее всего, состоится на следующей неделе", — заявил Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно направить в Ракку оценочную миссию ООН и МККК, чтобы на месте определить гуманитарные нужды населения после окончания операции сил коалиции в районе.

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