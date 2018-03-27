Боевики ИГ* разрушили древние памятники культуры в Дейр-эз-Зоре

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

БЕЙРУТ, 27 мар — РИА Новости. Памятники культуры, в том числе шумерского города Мари, в провинции Дейр-эз-Зор в значительной степени разрушены из-за действий ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявили в главном управлении Сирии по музеям и культурному наследию.

"Согласно отчетам сформированных комиссией управления Сирии по музеям и культурному наследию, комплекс Мари получил много повреждений от действий террористических группировок — это часть целой цепочки посягательств на объекты культурного наследия Сирии", — цитирует сирийское национальное агентство САНА слова директора управления музеев и наследия Махмуда Хамуда.

По данным ученых, значительные повреждения получил целый ряд древних построек, включая храм последнего царя Шумерского города Мари — Зимри Лима.

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*Запрещенная в России террористическая организация