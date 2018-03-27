Двое турецких военных погибли в Африне при разминировании

АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли в сирийском Африне в ходе работ по разминированию, сообщил во вторник генштаб ВС Турции.

"В ходе работ по разминированию в освобожденном от террористов сирийском Африне сработало взрывное устройство. В результате погибли два наших боевых товарища", — говорится в сообщении генштаба.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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