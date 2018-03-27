СМИ: сирийские военные освободили около 30 пленных в Восточной Гуте

Беженцы на пропускном пункте Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте. 25 марта 2018

Беженцы на пропускном пункте Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте. 25 марта 2018

БЕЙРУТ, 27 мар — РИА Новости. Сирийские военные при зачистке города Эрбин в Восточной Гуте после вывода оттуда боевиков освободили 28 человек, находившихся у боевиков в плену, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, находящиеся в плену граждане были похищены ранее террористами.

Сирийские военные не в первый раз вызволяют бывших пленных у боевиков граждан. Ранее несколько групп людей были спасены из тюрем боевиков в ранее освобожденных крупных поселениях Восточной Гуты.

Сирийские военные продолжают также находить сети тоннелей боевиков, подпольные полевые госпитали и склады с оружием.

Ранее сообщалось, что колонна из 81 автобуса, в которых находятся почти 5,5 тысячи боевиков и членов их семей, покинули южную часть Восточной Гуты через гуманитарный коридор в поселении Эрбин.