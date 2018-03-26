Беженцы, покинувшие Африн, возвращаются в свои дома, заявил Эрдоган

АНКАРА, 26 мар — РИА Новости. Беженцы, покинувшие сирийский Африн, постепенно возвращаются в свои дома, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Беженцы из Африна постепенно возвращаются в свои дома. Наша цель – очистить этот регион от террористов. К сожалению, террористы в Африне пользуются оружием от наших союзников. Сейчас оружие изымается, и становится ясно, где и какое оружие они прятали. Наша борьба с терроризмом внутри страны и за ее пределами продолжается. Когда мы отдадим эти земли их хозяевам, наша операция закончится", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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