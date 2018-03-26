Беженцы, покинувшие Африн, возвращаются в свои дома, заявил Эрдоган

АНКАРА, 26 мар — РИА Новости. Беженцы, покинувшие сирийский Африн, постепенно возвращаются в свои дома, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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