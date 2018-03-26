Боевики обстреляли из минометов Дамаск, погибли шесть мирных жителей

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* обстреляли из минометов Дамаск, погибли шесть мирных жителей, еще шесть сирийцев ранены, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он пояснил, что обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Латакия, Дамаск и Дераа. Напряженной остается обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута". Действующие там радикальные группировки не прекращают обстрелы Дамаска и его пригородов.

"Боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* из населенного пункта Дума выпустили четыре мины по столичным кварталам Дувейля, Аль-Баранки и по населенному пункту Мухайям Аль-Вафедин. Погибли шесть мирных жителей, еще шесть сирийцев получили ранения. Есть разрушения", — сказал Евтушенко на брифинге в понедельник.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>