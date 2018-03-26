В Сирии за прошедшие сутки более 700 беженцев вернулись в свои дома

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 700 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 27 человек, провинции Хомс – 115 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 576 человек", — сказал он.

Евтушенко добавил, что на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тысячи порций горячей пищи.

Он отметил, что 25 марта проведена благотворительная акция в школе "Арабустан" города Алеппо. Воспитанникам выданы подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дерй-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Также российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям.