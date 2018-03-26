В Сирии за прошедшие сутки более 700 беженцев вернулись в свои дома

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 700 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко добавил, что на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тысячи порций горячей пищи.
Он отметил, что 25 марта проведена благотворительная акция в школе "Арабустан" города Алеппо. Воспитанникам выданы подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дерй-эз-Зор доставлена питьевая вода.
Также российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям.
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