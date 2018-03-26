Эрдоган надеется на помощь США в выводе из Манбиджа курдских формирований

АНКАРА, 26 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара рассчитывает, что США выведут силы самообороны сирийских курдов (YPG) из сирийского Манбиджа, несмотря на звучащие из Вашингтона сигналы об отсутствии понимания по этому вопросу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в июне 2016 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Вашингтон не пришли к соглашению по сирийскому Манбиджу, но достигли "понимания" в этом вопросе. В свою очередь, представитель американских военных полковник Райан Дилло заявил РИА Новости, что коалиции во главе c США ничего не известно о таком "понимании".

"Позиция в стиле "Из Манбиджа мы не уйдем", которая раздается из США, не является личной волей (президента США Дональда) Трампа. Это (вывод YPG из Манбиджа) было обговорено с (экс-госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном во время переговоров, и думаю, что это и есть позиция США. Турция не будет находиться там как оккупационная сила. Мы вернем (регион Манбиджа) его хозяевам. Это долг, который лежит на США, на нас, на Иране, на России. Давайте вместе его выполним", — сказал Эрдоган журналистам.

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