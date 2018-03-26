Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты (пригород Дамаска) организован выход больше 113 тысяч человек, сообщает в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Параллельно мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Нуждающихся обеспечивают водой, продуктами и спальными принадлежностями. Работают врачи.
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