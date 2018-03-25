Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели более 110 тысяч человек

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты в Сирии выведено более 110 тысяч человек, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать седьмая "гуманитарная пауза". Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1092 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 24 тысячи 490 человек. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 110 тысяч 69 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан. Центр по примирению продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Восточной Гуты. На пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдана одна тысяча продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тысячи порций горячей пищи.

Как сообщил Евтушенко, продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Двадцать четвертого марта прошла благотворительная акция в населенном пункте Баннан провинции Алеппо, в ходе которой населению раздали более одной тонны свежего хлеба. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 68 сирийцам, в том числе 27 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 62 человека, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 498 человек.

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