Из Восточной Гуты в воскресенье вышли более 500 мирных жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 25 мар — РИА Новости. Более 500 мирных жителей вышли в воскресенье из Восточной Гуты, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. Двадцать пятого марта 2018 г. через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" вышло более 500 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что российскими военнослужащими Центра по примирению организована раздача горячего питания, питьевой воды и спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 108 тысяч человек", — сообщили в центре.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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