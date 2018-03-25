Из Восточной Гуты в воскресенье вышли более 500 мирных жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 25 мар — РИА Новости. Более 500 мирных жителей вышли в воскресенье из Восточной Гуты, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Добавляется, что российскими военнослужащими Центра по примирению организована раздача горячего питания, питьевой воды и спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.
"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 108 тысяч человек", — сообщили в центре.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
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