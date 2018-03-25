Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 68 человек.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2453. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", — следует из документа.
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