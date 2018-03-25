Мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты по гумкоридорам

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о том, что мирные жители продолжают выходить из сирийской Восточной Гуты.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население", — говорится в сообщении.

Всего в Восточной Гуте за прошедшие сутки представители центра по примирению враждующих сторон обеспечили горячим питанием 2600 жителей, а также выдали более 1200 продуктовых наборов и 700 литров бутилированной воды, отметили в Минобороны.

В российском военном ведомстве напомнили о трансляции, организованной Центром по примирению враждующих сторон на территории САР в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты.

"На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил"", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского центра по примирению враждующих сторон вышли 106182 человека.

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