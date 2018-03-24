Российские и сирийские депутаты передали гумпомощь жителям Восточной Гуты

ДАМАСК, 24 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Депутаты из России вместе с сирийскими коллегами провели гуманитарную акцию, передав жителям Восточной Гуты гуманитарную помощь во время визита в лагерь перемещенных лиц под Дамаском.
"Сегодня террористы обстреляли детей, игравших в футбол. Погиб ребёнок, другие ранены. Вчера мины падали рядом с парламентом, где мы проводили встречу. Люди не могут жить под постоянным дамокловым мечом, этот террористический гнойник, пропитываемый иностранными спонсорами, нужно очистить", — рассказал Саблин РИА Новости после встречи с вышедшими из Восточной Гуты гражданами.
Депутат Народного Совета Сирии Усама Мустафа в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку в критический момент и отметил, что дети Восточной Гуты все эти годы не имели возможности учиться, жили впроголодь, и Сирия будет делать все, чтобы обеспечить им нормальную жизнь.
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