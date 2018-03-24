В Минобороны рассказали о стратегии стран-противников в Сирии

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главная особенность конфликта в Сирии заключается в том, что государства-противники ведут против нее скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт, сообщил начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

"Сегодня отдельными военными специалистами как прообраз "войны нового поколения" трактуется военный конфликт в Сирии. Его главная особенность заключается в том, что государства-противники Сирии ведут против нее скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт", — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что изменение характера вооруженной борьбы — это непрерывный процесс, и все последние военные конфликты существенно отличались друг от друга.

"Изменяется и само содержание военных действий. Возрастает их пространственный размах, повышается напряженность и динамичность. Сокращаются временные параметры подготовки и ведения операций", — рассказал начальник Генштаба.

По его словам, происходит переход от последовательных и сосредоточенных действий к непрерывным и распределенным, проводимым одновременно во всех сферах противоборства, а также на удаленных театрах военных действий.

"Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему. Повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия. Рост доли высокоточного оружия обеспечивает точечное и избирательное поражение целей в реальном масштабе времени, в том числе критически важных", — подчеркнул Герасимов.

Начальник Генштаба отметил, из-за повышения возможностей по воздействию на противника существенно расширяются границы театров военных действий. "Они охватывают районы с объектами военного и экономического потенциала, находящиеся на значительном удалении от зон непосредственного ведения военных действий", — сказал первый замминистра обороны.

"Растут масштабы применения ударных роботизированных средств с дистанционным управлением. В сложной, быстроменяющейся обстановке особую важность приобретает способность эффективно управлять войсками и силами", — заключил он.

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