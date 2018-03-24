В Восточной Гуте открыли еще один пункт для вывода боевиков и их семей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об открытии пункта пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.

"Двадцать четвертого марта в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)", — говорится в сообщении.

Ранее в Восточной Гуте заработал пропускной пункт "Хараста эль-Басаль". По данным Минобороны, из Харасты вывезены уже почти 5 тысяч боевиков и членов их семей.

Как сообщал Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту после начала действия гуманитарных пауз.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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