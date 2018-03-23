Мирные жители в Восточной Гуте считают, что от "Белых касок" нет помощи

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, — "Белых касок", а также британской так называемой "Обсерватории по правам человека в Сирии", — заведомая ложь, говорится в сообщении Минобороны.

По данным опросов сотен жителей Восточной Гуты, вышедших в безопасные районы при содействии российского Центра примирения, так называемые представители "Белых касок" действуют только в районах, подконтрольных террористам "Джебхат ан-Нусра"*, отмечается в релизе МО РФ. Кроме того, добавляется, что никакой помощи от них жители Восточной Гуты никогда не получали.

* Террористическая организация, запрещенная в России