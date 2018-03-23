ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял новую резолюцию о ситуации с правами человека в Сирии без учета поправок РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Резолюцию приняли 27 голосами "за", Бурунди, Китай, Куба и Венесуэла высказались против, 16 стран воздержались.

В документе, в частности, одним параграфом осуждаются террористические акты, насилие и нарушения прав человека, совершаемые запрещенными в РФ террористическими группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра" "и другими террористическими организациями, которые признал таковыми СБ ООН". При этом львиная доля резолюции посвящена осуждению "систематических, повсеместных и грубых нарушений и ущемлений прав человека и международного гуманитарного права" властями Сирии и связанными с ними ополченческими формированиями, включая иностранных боевиков — террористов и иностранные организации, воюющие на стороне сирийских властей, в частности, "Хезболлах". Резолюция также осуждает применение химического оружия в Сирии с прямым указанием на его использование властями Сирии.

Кроме того, резолюция предусматривает обновление на один год мандата Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии, которую возглавляет Пауло Пинейро и доклады которой Россия неоднократно критиковала.

К представленному тексту российская делегация предложила поправки, которые были отвергнуты большинством голосов. В частности, Москва настаивала на осуждении "всех без исключения террористических актов в Сирии, вне зависимости от того, кто их совершил", с целью указать на преступления не только официально признанных террористических групп, но и незаконных вооруженных формирований, которых, по мнению РФ, спонсируют западные страны.

Также, несмотря на то что в резолюции приветствуются международные конференции по поддержке сирийского народа и региона, состоявшиеся в Кувейте, Лондоне и Брюсселе, страны СПЧ отказались вносить в документ поправку, в которой предлагается учесть результаты Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января в Сочи.

Эту российскую поправку отвергли, мотивировав, в частности, тем, что данная тема относится к Совету Безопасности ООН и не затрагивает права человека.

США назвали обе российские поправки "враждебными", а постпред Великобритании при женевском офисе ООН Джулиан Брейтуэйт попытался прервать выступление российской делегации во время представления поправок.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>