Источник сообщил о пяти тысячах жителей, вышедших из сирийской Думы

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Около пяти тысяч мирных жителей вышли из сирийского города Дума в Восточной Гуте через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин", сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Сирии.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что около 4,3 тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в районе "Мухайям Аль-Вафедин".

"Около пяти тысяч человек вышли из города Дума в Восточной Гуте через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин", — сообщил источник.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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