Турция намерена продолжить военную операцию в Сирии

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе, сообщает газета Hurriyet.

"Мы не будем отступать в Сирии, в Африне она (операция) не закончится. Дальше у нас – Манбидж и Идлиб", — сказал президент, выступая в Стамбуле.

По его словам, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи "террористов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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