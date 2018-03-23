ООН: в Африне до 70 тысяч человек нуждаются в гуманитарном доступе

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 23 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам полагает, что в сирийском городе Африн остается от 50 до 70 тысяч человек, заявил официальный представитель УКГВ Йенс Лерке.

"По нашим данным, в городе Африн остается от 50 до 70 тысяч человек", — сказал он.

Лерке отметил, что на данный момент порядка 167 тысяч человек были вынуждены покинуть Африн из-за боевых действий. Из них 137 тысяч человек находятся в Телль-Рифаате и соседних деревнях.

В тоже время, по данным ЮНИСЕФ, в регионе Африн остается порядка 100 тысяч человек.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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