В МИД раскритиковали отсутствие прогресса в ситуации с гумпомощью для Ракки

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подвижек в выполнении резолюции СБ ООН по сирийской Ракке нет, гуманитарная помощь не доставляется, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин в пятницу.

"Констатируем отсутствие практических подвижек в выполнении положений резолюции 2401 Совета безопасности ООН, касающихся ситуации в Ракке и в лагере Эр-Рукбан для временно перемещенных лиц", — сказал Кожин на брифинге.

Он отметил, что доступ к этим точкам контролируется американскими военными и до сих пор закрыт для представителей законных властей Сирии, для ООН и независимых СМИ.

"В ходе заседаний международной целевой группы по оказанию содействия Сирии в Женеве, координатор ООН в САР подтвердил готовность правительства Сирии… приступить к доставке гуманитарной помощи в Эр-Рукбан после получения от американцев письменных гарантий безопасности", — добавил он.

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ). В 2017 году город был освобожден отрядами "Сирийских демократических сил" (СДС) при активной поддержке США. Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.

В конце февраля Совет Безопасности ООН в резолюции 2401 потребовал от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.