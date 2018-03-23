Более трех тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту с начала дня

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 23 мар — РИА Новости. Более трех тысяч мирных жителей покинули в пятницу Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедина, заявил журналистам представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии ЦПВС продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Хараста-Эль-Басаль" гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. В пятницу из города Дума через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедина вышло больше 3 тысяч человек. Для жителей освобожденного населенного пункта Сакба доставлена гуманитарная помощь", — сказал он.

Российские военные развернули полевые кухни и организовали раздачу продовольственных наборов.

Питанием в районе гуманитарного коридора в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин обеспечено около 3,5 тысячи мирных жителей, в том числе 2,6 тысячи человек — горячим. Всего в пятницу представители ЦПВС в Восточной Гуте обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.

В конце февраля Совет Безопасности ООН в резолюции 2401 потребовал от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

В то же время вооруженные бандформирования в Восточной Гуте продолжают ежедневно обстреливать Дамаск. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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