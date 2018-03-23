Сирийский посол заявил о готовности Дамаска отразить любое нападение

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Армия и ПВО Сирии готовы отразить любое нападение, чтобы защитить суверенитет и народ страны, заявил сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

Таким образом он прокомментировал заявления Вашингтона о готовности к новым действиям в Сирии, "если это необходимо".

"Мы подготовились к любой возможной ситуации, которой может подвергнуться Сирия. Наша армия готова, также как и силы ПВО, мы готовы отразить любое нападение так, чтобы сохранить суверенитет на нашей территории и защитить наш народ на постоянной основе", — заявил посол РИА Новости.

О готовности Вашингтона к новым действиям в Сирии заявляла, в частности, постпред США в ООН Никки Хейли. На заседании Совета безопасности она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять меры".

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала представление Вашингтону о недопустимости заявлений США о готовности бомбить Дамаск.

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