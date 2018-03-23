В коалиции рассказали о контактах российских и американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Представители командования РФ и США в Сирии за последний год общались по телефону около 10 раз в рамках усилий для избежания нештатных ситуаций при взаимодействии, заявил РИА Новости представитель международной коалиции, полковник Райан Диллон.

"Генерал-лейтенант Пол Фанк и генерал-лейтенант Стивен Таунсенд до него связывались по телефону на регулярной основе с… представителем российского командования в Сирии", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

"Начиная с июня или июля, я думаю, это происходило, возможно, 10 раз", — сказал Диллон.

Представитель коалиции США добавил, что те же генералы не менее шести раз участвовали в личных встречах, которые проводились в разных местах в ближневосточном регионе.

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