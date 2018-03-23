Минобороны возобновило трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны России продолжает трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте, ее можно посмотреть на официальном сайте ведомства.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", — говорится в сообщении МО РФ.

Трансляция ведется в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Хараста-Эль-Басаль".

Минобороны напоминает, что всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению вышли 94 831 человек. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам три-четыре дня назад.

Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулись 6,5 тысячи человек, им была оказана необходимая помощь.

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