В западной коалиции рассказали о задачах американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Военные США в Ираке и Сирии исполняют роль советников и не принимают участие в боевых операциях, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

"Боевые операции проводятся без участия подразделений США, мы теперь этого не делаем. Мы в большей степени переключились на роль советников. Мы всегда исполняли роль советников, но сейчас делаем это на еще более высоком уровне", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.