ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Российские представители в Сирии действуют профессионально и оперативно в рамках механизма по предотвращению конфликтов, чего нельзя сказать о российских коллегах из министерства обороны, находящихся в Москве, заявил в интервью РИА Новости представитель международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* полковник Райан Диллон.
Он также заявил, что представители российского оборонного ведомства якобы выдвигают ошибочные, ложные и абсурдные (обвинения) в отношении США о поддержке Штатами сил террористов.
Диллон также выразил мнение, что "почти все высказывания", исходящие от МО РФ по Сирии, были либо "наполовину правдивые, либо наполовину лживые или просто фальшивые".
"Есть большая разница между теми, кто находится на земле, кто остается профессионалом, и теми, кто находится на гораздо более высоком бюрократическом уровне", — подчеркнул собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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