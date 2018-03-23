В США не видят высоких рисков столкновений с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с ИГ* не видит высоких рисков столкновения сил РФ и США в Сирии благодаря предпринимаемым усилиям в рамках механизма по предотвращению конфликтов, заявил в интервью РИА Новости представитель коалиции полковник Райан Диллон.

По его словам, США "всегда пытались использовать линию предотвращения конфликтов".

"Мы видели, что большинство российских самолетов и сирийских самолетов в основном сосредоточены в западной Сирии. Таким образом, большинство их вылетов и большая часть их самолетов в основном находились в Дамаске и Гуте и в регионе Идлиба, далеко от того, где мы проводим наши операции в восточной Сирии", — пояснил Диллон.

* Запрещенная в России террористическая организация