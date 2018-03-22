Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели почти 95 тысяч человек

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) выведено 94 831 человек, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 94 831 человек", — сказал Евтушенко.

Он отметил, что всего с 28 февраля через этот коридор вышли 15 131 человек. По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население, через гуманитарный коридор в районе населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин вышли за день 7 128 человек. Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Евтушенко подчеркнул, что обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам три-четыре дня назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакбавернулось 6,5 тысяч человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь офицерами российского Центра по примирению.

Несмотря на общую нормализацию обстановки, по его словам, обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов продолжаются. Так, как отметил начальник Центра по примирению, за прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин. Боевики выпустили три мины, есть разрушения, жертв среди населения нет.

Как сообщил Евтушенко, Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эль-Джизе провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 130 тонн.

Евтушенко добавил, что оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо. Людям выдан свежий хлеб общим весом в одну тонну. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 112 жителям Сирии, в том числе 53 детям. Налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулось 14 человек, в провинции Хомс – 63 человека, в провинции Дейр-эз- Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 662 человека.

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