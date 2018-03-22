У Британии есть связи с вооруженной сирийской оппозицией, заявил Яковенко

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Британия имеет связи с вооруженной оппозицией в Сирии, РФ применит все свои возможности, чтобы убедить Лондон повлиять на террористов, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Нам нужно еще беседовать с британской стороной, потому что мы определенно знаем, что у них есть связи с вооруженной оппозицией (в Сирии — ред.). Если посмотреть на поведение там "Белых касок", которые финансируются британским правительством, они имеют непосредственный доступ. Нам приходится использовать все наши возможности, чтобы убедить британское правительство использовать свое влияние в отношении этих вооруженных групп, которые связаны с террористической "Ан-Нусрой" (запрещена в РФ — ред.). Вот такой мой посыл", — сказал Яковенко.

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