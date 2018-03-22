Восточную Гуту покинули более пяти тысяч человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 22 мар — РИА Новости. Более пяти тысяч мирных жителей покинули в четверг Восточную Гуту, заявил журналистам представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пункты пропуска из Восточной Гуты вышло более пяти тысяч мирных жителей", — сказал он.

Отмечается, что российскими военнослужащими Центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.