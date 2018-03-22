Из Хараста выведут около 1,5 тысяч боевиков с семьями, сообщил источник

ДАМАСК, 22 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские власти готовятся к выводу около 1,5 тысяч боевиков с семьями из города Хараста в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.

"Согласно договоренностям, ожидается сегодня вывод более 6 тысяч человек, включая почти 1,5 тысячи боевиков. Для вывода подготовлены автобусы и машины скорой помощи",- рассказал собеседник агентства.

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