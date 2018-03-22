Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту утром в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 22 мар — РИА Новости. Более тысячи мирных жителей Восточной Гуты покинули район в четверг утром, воспользовавшись гуманитарным коридором в районе населённого пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"Утром 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более тысячи мирных жителей", — сказал он.
По словам Золотухина, российскими военнослужащими центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
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