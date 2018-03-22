В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинции: Латакия – пять, Алеппо – два, Хомс – два, Дамаск – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные операции в Сирии не проводил. Всего же за весь период было организовано 1778 гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2500 тонн.

"По линии ООН проведен один гуманитарный конвой в Эль-Джизе провинции Деръа, в составе 20 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза 130 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 112 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 74696 жителям", — сообщается в бюллетене.

За сутки также было подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Схур провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2437.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.