В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные операции в Сирии не проводил. Всего же за весь период было организовано 1778 гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2500 тонн.
"По линии ООН проведен один гуманитарный конвой в Эль-Джизе провинции Деръа, в составе 20 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза 130 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 112 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 74696 жителям", — сообщается в бюллетене.
За сутки также было подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Схур провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2437.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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