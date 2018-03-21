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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии за сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

23:4021.03.2018
(обновлено: 23:41 21.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фотоВид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения режима прекращения огня за сутки в четырех провинциях Сирии, сообщил начальник российского центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа", — сказал он.

Евтушенко отметил, что наиболее напряженная обстановка остается в зоне деэскалации "Восточная Гута". "Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня и творят произвол в отношении мирных жителей", — отметил он.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Представитель центра сообщил, что в населенном пункте Сакба местному населению выдана тысяча продуктовых наборов, а также приготовлено почти три тысячи порций горячей пищи. Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 8,5 тысяч мирных жителей, отметил он.

Кроме того, по словам Евтушенко, 20 марта центр по примирению оказал гумпомощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. "На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 1200 продуктовых наборов, 1,2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тысяч порций горячей пищи", — отметил он.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / APTV
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При участии представителей Центра по примирению в школе "Самар Самми Аль-Юсеф" города Хомс проведена благотворительная акция. Воспитанникам выданы постельные комплекты, одежда и обувь, рассказал Евтушенко.

"Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Телль-Рифъат. Людям выдан свежий хлеб общим весом три тонны. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — добавил представитель центра.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 134 сирийцам, в том числе 46 детям. "За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 25 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 684 человека" — сказал Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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