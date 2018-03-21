В Сирии за сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения режима прекращения огня за сутки в четырех провинциях Сирии, сообщил начальник российского центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко отметил, что наиболее напряженная обстановка остается в зоне деэскалации "Восточная Гута". "Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня и творят произвол в отношении мирных жителей", — отметил он.
Кроме того, по словам Евтушенко, 20 марта центр по примирению оказал гумпомощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. "На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 1200 продуктовых наборов, 1,2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тысяч порций горячей пищи", — отметил он.
"Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Телль-Рифъат. Людям выдан свежий хлеб общим весом три тонны. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — добавил представитель центра.
Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 134 сирийцам, в том числе 46 детям. "За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 25 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 684 человека" — сказал Евтушенко.
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