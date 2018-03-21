Москва осудила атаки террористов на Дамаск

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает атаки террористов на Дамаск, расценивает их как еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Ранее сирийские боевики из населенного пункта Айн-Терма нанесли ракетный удар по рынку Кашкуй в провинции Дамаск, погибли 37 человек, еще 35 ранены.

"В Москве решительно осуждают эти кровавые атаки террористов. Расцениваем их как еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом. Всё это наглядно свидетельствует о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН", — говорится в комментарии МИД РФ.

"На таком фоне попытки помешать решению сирийской правительственной армией задачи ликвидации в Восточной Гуте террористических опорных пунктов выглядят как потворство террористическим злодеяниям", — отмечается в тексте. В МИД РФ подчеркивают, что в нынешних условиях в Сирии востребована не консервация положения, при котором вольготно чувствовали бы себя террористы, а решительное продвижение к восстановлению мира и единства страны через политическое урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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