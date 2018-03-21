МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дамаск подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кирилов.

"Дамаск официально подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии. Однако международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии, фактически пособничая террористическим организациям в их незаконной деятельности", — сказал генерал Кириллов на специальном брифинге в МИД РФ.

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